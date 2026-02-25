De idiotie van de nieuwe Box 3-wetgeving: "Het is een vrij bizarre situatie"

We vinden bijna allemaal dat vermogens harder belast moeten worden, maar niet via het gedrocht van een wetsvoorstel waar het nieuwe kabinet mee komt. Econoom Jona van Loenen legt in Nieuws van de Dag precies uit wat er niet deugt.

"Je moet belasting betalen over je werkelijke rendement. Tot dusver kun je zeggen: daar is geen speld tussen te krijgen, goed plan. Maar het grote probleem is, ze noemen het een vermogensaanwasbelasting, je betaalt belasting op papieren winst”, vertelt Van Loenen.

Dus stel je maakt 1000 euro winst op je aandelen, maar casht niet uit, omdat je wacht op meer en het aandeel stort dan weer in, dan betaal je alsnog belasting over die 1000 euro, die dus nooit op je rekening heeft gestaan. "Het is een vrij bizarre situatie waarin we vandaag de dag verkeren. Dat je op de papieren winsten die je nog niet geïncasseerd hebt, omdat je je aandelen nog niet verkocht hebt, 36 procent belasting betaalt.”

Van Loenen: "Als wij onze aandelen niet verkopen, dan kan er geen belasting worden geïnd. Dus willen ze het op basis van de papieren winst, want dan weet de overheid zeker dat er een constante stroom aan belasting binnenkomt. Als we de aandelen niet verkopen, dan komt er niks binnen.”

Er is geen land ter wereld waar het zo gaat, aldus Van Loenen. "Het is een domme belastingmaatregel. We zijn het enige land dat dit doet. Ik vind het buitengewoon kwalijk dat we in Nederland in een belastingparadijs leven, waarbij de grote bedrijven over gerealiseerde winsten geen belasting hoeven te betalen. Maar de gewone man en vrouw moeten over de papieren winst die zij hebben gerealiseerd wél belasting betalen.”