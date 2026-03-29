Russische olietanker maandag in Cuba verwacht

BRUSSEL (ANP/AFP) - Een Russische olietanker arriveert naar verwachting maandag in Cuba, ondanks de door de Verenigde Staten opgelegde olieblokkade van het eiland. Dat blijkt uit gegevens van het maritieme monitorbedrijf Kpler.

Volgens Kpler bevindt de olietanker Anatoli Kolodkin, die 730.000 vaten ruwe olie vervoert, zich ten noorden van Haïti en is het schip op weg naar de haven van Matanzas, in het westen van Cuba.

Cuba heeft geen olie meer ingevoerd sinds 9 januari. Die dag kwam de laatste levering uit Mexico, voordat dat land onder druk van de Verenigde Staten de brandstofleveringen stopzette.

Ernstige tekorten

Afgelopen week leek ook de onder Hongkongse vlag varende tanker Sea Horse op weg naar Cuba met Russische olie aan boord, maar het schip voer uiteindelijk de Venezolaanse wateren binnen.

Cuba kampt met ernstige tekorten aan energie. De brandstofprijzen zijn fors gestegen, het openbaar vervoer is ingeperkt en sommige luchtvaartmaatschappijen hebben vluchten naar Cuba opgeschort.