Race in Moto2 gestaakt na grote crash met Veijer

AUSTIN (ANP) - De race in de Moto2 van de Grote Prijs van de Verenigde Staten is gestaakt na een grote valpartij. Meteen in de eerste bocht op het Circuit of the Americas gingen de Amerikaan Joe Roberts en Daniel Holgado onderuit. Enkele bochten verder schoten nog eens zeven coureurs, onder wie Collin Veijer, onderuit na een mislukte remactie van een van de coureurs. Daarop besloot de wedstrijdleiding tot een rode vlag.

Veijer kon terugkeren naar de pitstraat. De coureur van Red Bull KTM Ajo kan daardoor weer meedoen bij de herstart.