Rustige nacht voor zieke paus Franciscus in ziekenhuis

ROME (ANP/AFP) - Paus Franciscus, die met een dubbele longontsteking kampt, heeft opnieuw een "vredige nacht" in het ziekenhuis doorgebracht. Hij is uit zijn bed gekomen en heeft in zijn leunstoel ontbeten, aldus het Vaticaan, dat woensdagavond een lichte verbetering in Franciscus' gezondheidstoestand meldde.

Na het ontbijt ging de paus aan het werk met zijn naaste medewerkers. De 88-jarige Franciscus werd vrijdag met bronchitis in het Gemelli-ziekenhuis in Rome opgenomen. Die ontwikkelde zich later tot een dubbele longontsteking, waardoor meer zorgen zijn ontstaan over zijn gezondheid. Een longontsteking kan voor ouderen en andere kwetsbare groepen levensgevaarlijk zijn.

Het Vaticaan deelt sinds de ziekenhuisopname dagelijks meerdere updates over de gezondheid van de paus, de op een na oudste in de geschiedenis. Het hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk kampt al jaren met verschillende gezondheidsproblemen, onder meer aan zijn darmen, longen en knieën.