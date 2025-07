Rutte houdt vol: gevaar simultane aanval China en Rusland groeit

BERLIJN (ANP) - NAVO-topman Mark Rutte blijft erbij dat er een groeiend gevaar is van een gelijktijdige aanval van Rusland en China op het Westen en zijn bondgenoten. Er kwam veel kritiek op die waarschuwing, waarvoor critici geen grond zien.

"Het risico is steeds groter dat Xi Jinping, voordat hij Taiwan aanvalt, zijn hulpje in dit alles, Vladimir Poetin, opbelt om hem te vragen ons bezig te houden in dit deel van Europa", herhaalde Rutte woensdag. In een interview afgelopen weekend in The New York Times had de Nederlandse secretaris-generaal van de NAVO daarvoor ook al gewaarschuwd. Dat kwam hem op het verwijt van bangmakerij te staan.

"De veronderstelling is gebaseerd op veel gesprekken die we hebben gehad en natuurlijk wat we van onze bronnen weten", zei Rutte tijdens een bezoek aan de Duitse bondskanselier Friedrich Merz. De dreiging van Rusland en van China zijn meer en meer verbonden, wil hij maar zeggen.