Hoge verwachtingen van satellieten die broeikasgassen gaan meten

DEN HAAG (ANP) - Twee "dansende" satellieten die in Nederland worden ontwikkeld, gaan over enkele jaren een schat aan data leveren over de uitstoot van broeikasgassen. Betrokken bestuurders en wetenschappers, onder meer van ruimtevaartorganisatie ESA, TNO en het KNMI, hebben hoge verwachtingen van het project genaamd TANGO.

De satellieten, die hun naam onder meer danken aan hun grote wendbaarheid, gaan vanaf 2028 de uitstoot van CO2 en methaan meten van individuele bronnen. Het gaat bijvoorbeeld om fabrieken, energiecentrales en gaswinningslocaties.

Oud-astronaut André Kuipers deelt het enthousiasme van de betrokkenen. "Dit gaat fantastisch gedetailleerde gegevens opleveren: waar komt uitstoot vandaan, klopt het met wat is gerapporteerd, helpen maatregelen?"

De metingen kunnen uiteindelijk ook onderbouwing opleveren voor maatregelen tegen de uitstoot van de gassen die de aarde doen opwarmen. Voor Kuipers is dit soort aardobservatieprojecten daarom "de belangrijkste vorm van ruimtevaart".