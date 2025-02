RvS vraagt publiek om input in rechtszaken basisadministratie

DEN HAAG (ANP) - Raad van State vraagt het publiek mee te denken over vier rechtszaken waar de hoogste bestuursrechter zelf niet uitkomt. De RvS heeft sinds juli 2021 de mogelijkheid om deze hulp in te roepen, dit is de tweede keer dat dit gebeurt. Mensen kunnen de openbare zitting bijwonen en online hun input aanleveren.

Bij de eerste keer vroeg de bestuursrechter hulp bij problemen om vast te stellen of vleermuizen, een beschermde diersoort, in spouwmuren zaten. Dit keer gaat het om aanpassingen die voornamelijk buitenlandse mensen willen doen van identiteitsgegevens in de Basisregistratie Personen (BRP). De RvS zegt, net als bij de eerste casus, te weinig zicht te hebben op welke gevolgen een uitspraak heeft. Daarom worden externe partijen en individuen gevraagd hun ervaringen te delen, zodat de rechter "een beter gefundeerde uitspraak" kan doen.