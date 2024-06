Samenscholingen verboden in Nieuw-Caledonië in verkiezingsweekend

NOUMÉA (ANP/AFP/BELGA) - De autoriteiten hebben samenscholingen in het Franse overzeese gebied Nieuw-Caledonië in komend verkiezingsweekend verboden. Ook is de avondklok verlengd tot 8 juli, in de nasleep van de dodelijke rellen op de eilandengroep.

Zondag is de eerste stemronde voor de Franse parlementsverkiezingen. Er wordt een hoge opkomst verwacht in Nieuw-Caledonië, maar ook wordt gevreesd voor demonstraties en rellen. Het samenscholingsverbod geldt van zaterdagochtend tot zondagavond.

De eilandengroep kreeg zes weken geleden te maken met rellen die voortkwamen uit onvrede over plannen van de Franse regering om het stemrecht uit te breiden voor ingezetenen die er niet zijn geboren, maar wel al lang wonen. Volgens separatisten is dit een poging om hun invloed te beperken. Er vielen bij de rellen negen doden en honderden gewonden. De aangerichte schade zou al meer dan 1 miljard euro bedragen. Meer dan 1500 mensen zijn gearresteerd.