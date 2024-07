Sanaa: doden en tientallen gewonden bij luchtaanval Israël

SANAA (ANP/RTR) - Medische hulpdiensten in het door de Houthi's beheerste deel van Jemen melden zes doden en meer dan tachtig gewonden als gevolg van de Israëlische luchtaanval op de havenstad Hodeidah aan de Rode Zee. Israël heeft de stad zaterdag gebombardeerd na een raketaanval van de Houthi's op Tel Aviv waar een dode en meerdere gewonden bij vielen.

De Houthi-beweging heeft zondag gezegd dat er opnieuw raketten zijn afgevuurd op de Israëlische havenstad Eilat. Daar is volgens de Israëlische strijdkrachten een uit Jemen komende raket neergehaald.

In het door burgeroorlogen verscheurde Jemen hebben de Houthi's uit het noorden grote delen van het land onder de voet gelopen, inclusief de westkust en de hoofdstad Sanaa die al tien jaar niet meer in handen is van de internationaal erkende regering van Jemen. De Houthi's worden door Iran gesteund. De aanvallen met raketten en drones op de scheepvaart in de Rode Zee, de Golf van Aden en de Arabische Zee en de aanvallen op Israël worden volgens de Houthi's gedaan uit solidariteit met de Palestijnen in de Gazastrook.