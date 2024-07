Gat in Britse financiën dreigt bij loonsverhoging publieke sector

LONDEN (ANP/BLOOMBERG/RTR) - Het Verenigd Koninkrijk krijgt mogelijk te maken met een gat in de financiën als de nieuwe Labour-regering instemt met loonsverhogingen die hoger zijn dan de inflatie voor miljoenen werkenden in de publieke sector, zoals leraren en verpleegkundigen. De nieuwe Britse minister van Financiën Rachel Reeves hintte erop dat ze overweegt die loonsverhogingen in te voeren, om stakingen te voorkomen.

Volgens mediaberichten hebben instanties die de regering adviseren, een loonsverhoging van 5,5 procent aanbevolen voor de bijna 2 miljoen medewerkers. De inflatie in het VK is momenteel rond de 2 procent. De directeur van een onafhankelijk economisch onderzoeksinstituut zei tegen de BBC dat als de hele publieke sector de verhoging van 5,5 procent invoert, de regering op zoek moet naar een extra 10 miljard pond (bijna 12 miljard euro).

Gevraagd of de regering deze verhogingen zou goedkeuren, zei Reeves dat ze werknemers in de publieke sector waardeert en ze waarschuwde dat er "kosten" zijn verbonden aan een lange strijd met vakbonden. Ze zei ook dat de regering ervoor zal zorgen dat het financiële plaatje rondkomt als de verhogingen worden doorgevoerd. Volgens het onderzoeksinstituut moet de regering de belastingen verhogen, meer lenen of op andere gebieden bezuinigen als ze de loonsverhogingen wil goedkeuren.