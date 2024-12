Saoediër Taleb A. wordt in hechtenis genomen

MAAGDENBURG (ANP/DPA) - Tegen de 50-jarige Taleb A. die met een huurauto inreed op bezoekers van een kerstmarkt in het Duitse Maagdenburg is een arrestatiebevel uitgevaardigd, deelde de politie zondagochtend vroeg mee. Hij moet in hechtenis het onderzoek naar vijfvoudige moord en poging tot moord afwachten.

A. reed vrijdag in op bezoekers van de kerstmarkt in Maagdenburg. Daarbij kwamen vijf mensen om het leven, een kind van 9 en vier vrouwen van 45, 52, 67 en 75 jaar. Zeker tweehonderd mensen raakten gewond, van wie 41 zeer ernstig.

Over zijn motief is nog niets bekend.