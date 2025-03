Satellietgegevens: minder zee-ijs in poolgebieden dan ooit

BRUSSEL (ANP) - In de poolgebieden lag in februari minder zee-ijs dan ooit eerder gemeten, signaleert Europese klimaatdienst Copernicus donderdag. Niet eerder lag er in deze wintermaand zo weinig zee-ijs als dit jaar. Aan het einde van de winter, in maart, bereikt het zee-ijs op de Noordpool zijn maximum.

Op de Zuidpool ligt de maandelijkse omvang van het zee-ijs 26 procent onder het gemiddelde. Daar is het momenteel nog zomer. Aan het einde van maart bereikt het zee-ijs daar jaarlijks zijn minimum. Het is mogelijk dat de omvang dit jaar op de een-na-laagste plek eindigt.

Adjunct-directeur Samantha Burgess bij Copernicus ziet het nieuwe record somber in. "Een van de gevolgen van een warmere wereld is het smelten van het zee-ijs, en de record- of bijna-recordlage zee-ijsbedekking op beide polen heeft de wereldwijde zee-ijsbedekking naar een absoluut minimum geduwd."

Verder stelt Copernicus in het maandrapport dat de gemiddelde wereldwijde temperatuur in februari op de derde plek komt in vergelijking met dezelfde maand in eerdere jaren. Het gemiddelde kwam 1,59 graden boven het geschatte gemiddelde tussen 1850 en 1900 uit.