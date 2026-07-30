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Saudi-Arabië presenteert maritieme coalitie voor Rode Zeegebied

Samenleving
door anp
donderdag, 30 juli 2026 om 19:10
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RIYAD (ANP/RTR) - Saudi-Arabië is bezig met het opzetten van een maritiem samenwerkingsverband dat moet toezien op veiligheid in het Rode Zeegebied. Dat meldt het ministerie van Defensie volgens Al Arabiya.
Volgens de verklaring is donderdag met tientallen landen en een EU-delegatie gesproken over het beschermen van de Straat van Bab-el-Mandeb, de Golf van Aden en de Rode Zee. Die gebieden worden nu bedreigd door de aan Iran gelieerde Houthi-rebellen, die hebben gedreigd de belangrijke zeestraat af te sluiten, in navolging van de Iraanse sluiting van de Straat van Hormuz. Ook is gesproken over het leiderschap van de coalitie, dat Saudi-Arabië op zich wil nemen.
Veertien deelnemende partijen, waaronder Koeweit, Bahrein, Qatar en Turkije, hebben zich al solidair verklaard. Andere landen zouden dat volgens de verklaring voornemens zijn, maar moeten daarvoor eerst binnenlandse afstemming regelen. Onder de ondertekenaars is ook Jemen. De staat strijdt al jaren tegen de Houthi's, die de facto het land besturen.
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