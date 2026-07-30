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Wielrenner Van Aert wint opnieuw, na herbekijken fotofinish

Sport
door anp
donderdag, 30 juli 2026 om 18:45
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SKIVE (ANP/BELGA) - Wielrenner Wout van Aert heeft donderdag na de eerste ook de tweede etappe in de Ronde van Denemarken gewonnen. De Belg van Visma - Lease a Bike maakt in Denemarken zijn rentree na een blessure waardoor hij de Tour de France miste.
Van Aert leek de sprint verloren te hebben, de Australiër Jensen Plowright (Alpecin - Premier Tech) werd aanvankelijk als winnaar uitgeroepen van de massasprint in Skive. Maar na het herbekijken van de fotofinish bleek Van Aert toch de winnaar van de etappe te zijn.
De Ronde van Denemarken duurt tot en met zondag. Van Aert gaat in het algemeen klassement aan de leiding met 14 seconden voorsprong op de Slowaak Lukáš Kubiš van de Nederlandse ploeg Unibet Rose Rockets.
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