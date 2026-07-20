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Saudi-Arabië veroordeelt zeeblokkade door Houthi's

Samenleving
door anp
maandag, 20 juli 2026 om 23:18
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RIYAD (ANP/RTR/AFP) - Saudi-Arabië veroordeelt de zeeblokkade die de Jemenitische Houthi's zeggen te hebben ingesteld tegen het land. De Houthi's noemen Saudi-Arabië crimineel en noemen de maandag aangekondigde blokkade wraak voor het blokkeren van havens en vliegvelden in Jemen.
Het Saudische ministerie van Buitenlandse Zaken veroordeelt de beschuldigingen van de Houthi's. Het land voerde vorige week een aanval uit op een vliegveld in de stad Sanaa, om naar eigen zeggen te voorkomen dat een Iraans vliegtuig met Houthi-rebellen zou landen.
Een zeeblokkade door de Straat van Bab el-Mandeb zou voor Saudi-Arabië als grootste olie-exporteur veel impact hebben, nu de belangrijke Straat van Hormuz nog vrijwel afgesloten is. Het is niet bekend hoe de Houthi's de blokkade willen handhaven.
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