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Save the Children: sluiting Hormuz verergert honger in Jemen

Samenleving
door anp
dinsdag, 21 juli 2026 om 1:08
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SANAA (ANP) - De sluiting van de Straat van Hormuz heeft de al bestaande voedselcrisis in Jemen verergerd, zegt Save the Children. De sluiting van de belangrijke zeestraat heeft de prijzen van voedsel en brandstof opgedreven. De ngo ziet dat steeds meer mensen zich daardoor melden bij ondervoedingsklinieken.
Door vele jaren van conflict lijdt zo'n 52 procent van de bevolking honger in Jemen, zegt Save the Children. Ook de hulpoperaties die nodig zijn om die crisis te bestrijden zouden problemen ondervinden door de sluiting van de Straat van Hormuz. De prijzen voor voedsel en het transport van hulpgoederen zijn gestegen en hulpoperaties worden vertraagd.
"Wereldleiders moeten stoppen met politieke spelletjes te spelen met kinderlevens", aldus Save the Children. Een geleidelijke heropening van de zeestraat is niet genoeg, omdat ook kortere periodes van voedseltekorten een grote impact kunnen hebben op de groei en gezondheid van kinderen. De hulporganisatie roept op tot een staakt-het-vuren in de hele regio en vrije doorvaart voor alle schepen die voedsel, kunstmest en hulpgoederen vervoeren.
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