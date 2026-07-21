De Nederlandse economie in slow motion op weg naar een crisis

De Nederlandse economie beweegt volgens Rabobank steeds nadrukkelijker richting een crisis i n slow motion. Waar consumenten de gevolgen van de oplopende spanningen in het Midden-Oosten nu vooral merken aan de pomp, waarschuwen economen dat de echte prijsdruk de komende maanden breder zichtbaar wordt in het dagelijks leven.

Volgens Rabo-econoom Hugo Erken zorgt het oplaaien van de oorlog rond Iran ervoor dat de Nederlandse economie in de tweede helft van dit jaar nagenoeg stilvalt. Dat zegt hij in De Telegraaf. Bedrijven kampen met hogere energieprijzen, terwijl ook het vervoer van goederen duurder wordt, en die extra kosten worden uiteindelijk doorberekend aan consumenten.

Dat betekent dat niet alleen tanken duur blijft, maar ook boodschappen, diensten en uitgaven buitenshuis duurder kunnen worden. De stijgende gasprijs speelt daarin een centrale rol, omdat die volgens Rabobank naar verwachting langere tijd hoog blijft.

Rabobank heeft de economische vooruitzichten daarom neerwaarts bijgesteld. De bank voorspelt dat de Nederlandse economie volgend jaar hooguit 1,1 procent groeit, terwijl de inflatie stijgt naar 3,2 procent en de koopkracht met 0,2 procent daalt.

Die combinatie is gevoelig: een zwakke groei, hardnekkige inflatie en dalende koopkracht. Voor huishoudens betekent dat minder financiële ruimte, terwijl ondernemers te maken krijgen met hogere kosten en terughoudendere consumenten.

Opvallend is dat Erken spreekt van een crisis in slow motion. Daarmee bedoelt hij dat de zwaarste prijsstijgingen volgens Rabobank nog moeten komen, terwijl de economische schade zich geleidelijk opbouwt in plaats van via een abrupte schok.

Voor Nederland is dat een ongemakkelijk scenario. De economie stort niet direct in, maar verliest wel tempo op een moment dat veel huishoudens nog altijd gevoelig zijn voor stijgende vaste lasten en duurdere dagelijkse uitgaven.