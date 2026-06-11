Schok en medeleven in Terneuzen na fataal ongeluk schoolkamp

TERNEUZEN (ANP) - Naar aanleiding van het verkeersongeluk waarbij donderdagmiddag twee kinderen en een volwassene overleden, zegt de Zeeuwse gemeente Terneuzen "ontzettend geschrokken te zijn" en mee te leven met alle betrokkenen en hun dierbaren.

Een personenauto botste rond 12.30 uur op een groep van veertien fietsende kinderen en twee begeleiders tijdens hun schoolkamp. Dat gebeurde op de N290 bij de Zeeuwse plaats Vogelwaarde, gemeente Hulst. Volgens een woordvoerder van die gemeente bevindt de betreffende school zich in de gemeente Terneuzen.

Vier kinderen raakten zwaargewond. De andere begeleider en kinderen zijn opgevangen. "Voor hen en hun naasten wordt hulp georganiseerd", aldus de gemeente Terneuzen.