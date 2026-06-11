De Afhaalchinees: Thuisbezorgd winnaar van Zilveren Nipkowschijf

AMSTERDAM (ANP) - De documentaireserie De Afhaalchinees: Thuisbezorgd van Omroep Zwart heeft dit jaar de Zilveren Nipkowschijf gewonnen. Regisseur Kelly-Qian van Binsbergen nam de belangrijkste Nederlandse juryprijs voor televisie in ontvangst in Het Ketelhuis in Amsterdam. De Afhaalchinees: Thuisbezorgd is het vervolg op De Afhaalchinees uit 2023 en gaat over de gevolgen van adoptie.

Ook de winnaar van de Zilveren Reissmicrofoon, de prijs voor radio en podcasts, werd donderdag bekendgemaakt. De podcast De Rolverdeling van de NTR was de uitverkorene. Hierin volgt Sara de Monchy een groep 8 van een basisschool tijdens de repetities voor de eindmusical. Ze vraagt zich af wat hun musicalrol zegt over de rol in het echte leven.