Scholz en Merz brengen stem uit voor Duitse verkiezingen

BERLIJN (ANP/DPA) - De Duitse bondskanselier Olaf Scholz en de christendemocratische leider Friedrich Merz hebben zondagochtend even na 11.00 uur hun stem uitgebracht voor de Duitse parlementsverkiezingen. Dat melden Duitse media, waaronder Bild.

Beide partijleiders werden bij de stembus vergezeld door hun vrouw. Scholz stemde in Potsdam, Merz bracht zijn stem uit in Niedereimer, in de deelstaat Noordrijn-Westfalen.

Eerder op zondagochtend bracht ook de Duitse president Frank-Walter Steinmeier zijn stem uit in een school in Berlijn. Hij riep daarbij alle Duitsers op om hetzelfde te doen. "Gebruik je recht om te stemmen. Geef je mening over de toekomst van ons land en stem, wetende dat jouw stem de beslissende kan zijn", zei hij. De Beierse premier Markus Söder bezocht een stembureau in Neurenberg.

Peilingen

Volgens de peilingen zullen de christendemocraten van Merz de SPD van Scholz aflossen als grootste fractie in de Duitse Bondsdag. Merz ligt op koers om de nieuwe bondskanselier te worden. Toch zal hij de sociaaldemocraten hoogstwaarschijnlijk nodig hebben om een coalitie te vormen.

De stembureaus zijn nog tot 18.00 uur geopend. De eerste prognoses worden direct daarna verwacht.