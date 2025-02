Veldkamp ziet 'heel ander Amerika en dat zal zo blijven'

DEN HAAG (ANP) - De wereld heeft sinds Donald Trump weer president is van de Verenigde Staten te maken met "een heel ander Amerika", dat het eigen belang vooropstelt en van bondgenoten eist dat zij zichzelf redden. Dat heeft buitenlandminister Caspar Veldkamp gezegd in de talkshow WNL op Zondag. Hij voorspelt ook dat deze verandering blijvend zal zijn, "ook als er weer een Democratische president komt".

"Welkom in de nieuwe wereld", aldus Veldkamp. "Het wordt nooit meer zoals het was." Hij waarschuwt met name Europese landen om zich aan te passen aan de nieuwe realiteit. "We kunnen ons niet gaan wentelen in ons eigen gelijk." Ook andere landen pikken volgens de NSC-bewindsman het "opgeheven vingertje" van Europa niet meer. "Wij moeten, als we gezag willen terugwinnen, in de eerste plaats onszelf beter organiseren."