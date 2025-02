Scholz rekent dag voor verkiezingen nog op comeback

POTSDAM (ANP/DPA) - De Duitse bondskanselier Olaf Scholz heeft ondanks tegenvallende peilingen de verwachting uitgesproken dat hij de parlementsverkiezingen van zondag kan winnen. Hij rekent op de steun van kiezers die nog geen partij hebben gekozen.

Scholz zei tegenover persbureau dpa "niet in wonderen te geloven", maar er toch vertrouwen in te hebben dat hij verder kan als regeringschef. "Ik ben ervan overtuigd dat veel mensen deze keer pas in het stemhokje zullen beslissen."

In peilingen staat de SPD van Scholz momenteel op de derde plaats. Het samenwerkingsverband van de christendemocratische CDU en CSU voert de peilingen aan, gevolgd door de rechts-radicale AfD.

Ook aartsrivaal Friedrich Merz straalde kort voor de verkiezingen vertrouwen uit. De CDU-leider zei vrijdag tegen aanhangers dat de coalitie van Scholz spoedig tot het verleden zal behoren.