Schoof: helemaal niet hypocriet dat ik naar Spelen ben gegaan

PARIJS (ANP) - Het is "helemaal niet hypocriet" dat de nieuwe minister-president Dick Schoof de Olympische Spelen in Parijs heeft bijgewoond, zegt hij zelf in het programma Humberto à Paris. Dat hij de Nederlandse sporters supportte, kwam hem op kritiek te staan. De btw-verhoging die het kabinet-Schoof wil doorvoeren gaat immers ook de sportsector veel geld gaat kosten.

Maar Schoof was er vooral om de sporters daar "een hart onder de riem te steken", zegt hij. "Het is fantastisch wat daar gebeurt", zegt hij over de sportprestaties van de Nederlanders. Ook zag Schoof "de samenbindende kracht" van de sport.

Staatssecretaris Vincent Karremans (Sport), die ook aanwezig was in Parijs, zei eerder nog te kijken wat hij kan doen om de klap van de btw-verhoging voor de sport te verzachten. Maar "helemaal van tafel gaat niet lukken", zei hij. Door de btw-verhoging wordt onder meer een lidmaatschap van een sportvereniging duurder. Het kan de sector jaarlijks 45 miljoen euro kosten.