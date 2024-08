Bol met vier olympische medailles naast legende Blankers-Koen

SAINT-DENIS (ANP) - Femke Bol heeft op de Olympische Spelen van Parijs goud (4x400 meter gemengd), zilver (4x400 meter) en brons (400 meter horden) verzameld. Haar collectie olympische medailles is op vier gekomen, want ze had al brons van de Spelen in Tokio 2021 (400 meter horden). De Amersfoortse heeft er evenveel als atletieklegende Fanny Blankers-Koen. De 'vliegende huisvrouw' won op de Spelen van 1948 in Londen wel vier keer goud: op de 100 meter, 200 meter, 80 meter horden en op de 4x100 meter estafette.

Sifan Hassan is de Nederlandse atlete met de meeste olympische medailles op haar palmares. Ze staat op vijf plakken. Hassan won goud op de 5000 en 10.000 meter op de Spelen van Tokio in 2021. Daar won ze ook brons op de 1500 meter. Ze heeft nu twee bronzen plakken van Parijs erbij; op de 5000 en 10.000 meter. Hassan komt zondag op deze Spelen nog in actie op de marathon.