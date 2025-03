DEN HAAG (ANP) - Nederland maakt ongeveer 3,5 miljard euro vrij om Oekraïne te steunen in 2026. Dat heeft premier Dick Schoof gezegd in het debat over de oorlog in Oekraïne en de verdediging van Europa. Het bedrag komt volgens de premier neer op een voortzetting van de lijn die de afgelopen jaren is ingezet.