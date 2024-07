Schoof na MH17-herdenking: ik stond hier niet alleen als premier

VIJFHUIZEN (ANP) - "Ik stond hier niet alleen als premier." Dat zei Dick Schoof woensdag na afloop van de herdenking van de MH17-vliegtuigramp. In de eerste jaren na de ramp sprak hij als hoge ambtenaar in verschillende functies veel met nabestaanden. "Mijn voorgaande rollen maken dat ik hier toch anders sta."

Hij sprak van een waardige en intense bijeenkomst. "Het verdriet van de nabestaanden voelde alsof het gisteren was gebeurd."

De premier was vanuit zijn positie als oud-Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en topambtenaar van het ministerie van Justitie en Veiligheid vanaf het begin betrokken bij het onderzoek naar de toedracht van de vliegramp.

Indruk

Het voorlezen van de namen van slachtoffers door nabestaanden tijdens de herdenking maakte indruk op hem. "Ik heb het al meerdere keren gehoord en elke keer denk je weer: wow. Hele families uit het leven gerukt. Dat doet je wel wat."

Schoof zei na de herdenking dat de inzet van Nederland blijft dat de drie bevelhebbers die bij verstek zijn veroordeeld tot levenslange gevangenisstraffen voor hun rol bij het neerhalen van MH17 ook daadwerkelijk vast komen te zitten. "We moeten ook eerlijk zijn", aldus de premier. "Rusland werkt niet mee en mogelijkheden om nu met Rusland daarover te praten zijn natuurlijk, met de oorlog in Oekraïne, nihil." Hij sprak over het belang van verschillende procedures die nog lopen, zoals bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. "Om te zorgen dat die gerechtigheid uiteindelijk plaatsvindt."