ASML verliest fors aan beurswaarde door vrees handelsbeperkingen

AMSTERDAM (ANP) - Chipmachinefabrikant ASML heeft woensdag tientallen miljarden euro's aan beurswaarde verloren. Beleggers zetten het aandeel van de Nederlandse beurslieveling bijna 11 procent lager omdat er mogelijk strengere Amerikaanse regels komen voor de export naar China.

Volgens persbureau Bloomberg overwegen de Verenigde Staten de strengste handelsbeperkingen in te voeren die beschikbaar zijn voor China als bedrijven het land toegang blijven geven tot geavanceerde chiptechnologie. Deze maatregelen zouden onder meer gaan gelden voor ASML, dat de afgelopen jaren is uitgegroeid tot een van de meest waardevolle beursgenoteerde bedrijven in Europa. Beleggers lijken hiervan flink geschrokken.