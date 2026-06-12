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Schoof: onvoldoende energie gestopt in bereiken coronacritici

Samenleving
door anp
vrijdag, 12 juni 2026 om 13:22
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DEN HAAG (ANP) - De overheid heeft de groep mensen die kritisch waren op het corona- en vaccinatiebeleid niet weten te bereiken. Dat zei Dick Schoof, toen topambtenaar op het ministerie van Justitie en Veiligheid, tegen de parlementaire enquêtecommissie corona. Volgens hem is er onvoldoende energie gestoken in het contact met die groep, ook wel 'wappies' genoemd.
Het niet bereiken van die groep leidde volgens Schoof tot een "stukje polarisatie rond covid", dat verder strekte dan het virus. "Polarisatie werd een groter thema", zei hij, en dat zorgde voor wantrouwen in de politiek. "Ik denk dat het nooit helpt om mensen die vanuit zichzelf serieus bezig zijn te ridiculiseren", aldus Schoof.
Pieter-Jaap Aalbersberg, toen Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, gaf tijdens zijn verhoor aan spijt te hebben van het gebruik van het woord 'wappie', omdat hij mensen daardoor niet meer kon bereiken. Schoof gaf tijdens zijn verhoor aan dat hij zich de opvatting van Aalbersberg kan voorstellen.
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