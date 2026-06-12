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Bultrug Timmy kort na reddingsactie overleden

Samenleving
door anp
vrijdag, 12 juni 2026 om 12:44
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ANHOLT (ANP/DPA) - De in Duitsland gestrande bultrug Timmy heeft na een omstreden reddingsactie vermoedelijk slechts enkele dagen geleefd. Dat melden de Duitse autoriteiten nadat informatie was onderzocht uit de zender die het dier bij zich droeg.
Deelstaatminister Till Backhaus uit Mecklenburg-Voor-Pommeren zegt dat Timmy na haar vrijlating op 2 mei vermoedelijk nog tot 6 of 7 mei in leven was. De milieuminister noemde het treurig hoe het afliep voor de bultrug. "Zij heeft de kans niet kunnen benutten."
Over het lot van Timmy was dit jaar in Duitsland veel te doen en ook internationaal was er aandacht voor. De bultrug, die later een vrouwtje bleek te zijn, strandde voor de Duitse kust en is later met een schip naar zee gebracht.
Op die private reddingsactie was veel kritiek. Tegenstanders zeiden dat het dier al erg verzwakt was en zo onnodig zou lijden. De overleden bultrug spoelde naderhand aan op een eiland in Denemarken.
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