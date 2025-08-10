Schoof steunt Europese verklaring over vredesoverleg Oekraïne

DEN HAAG (ANP) - Demissionair premier Dick Schoof steunt de verklaring van andere Europese leiders voorafgaand aan de topontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Russische president Vladimir Poetin. "Oekraïne gaat over de eigen toekomst", schrijft Schoof op X.

Onder meer leiders van Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk verklaarden dit weekend dat "het pad naar vrede in Oekraïne niet kan worden bepaald zonder Oekraïne". Momenteel staat een ontmoeting tussen alleen Trump en Poetin gepland op 15 augustus. Trump staat ervoor open om ook de Oekraïense president Volodymyr Zelensky uit te nodigen. Poetin wil dat niet.

Volgens The Wall Street Journal eist Poetin dat Oekraïne een flink deel van zijn land in het oosten opgeeft in ruil voor een staakt-het-vuren. "We houden vast aan het principe dat internationale grenzen niet met geweld mogen worden gewijzigd", schreven de Europese leiders daarover.