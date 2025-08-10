ECONOMIE
Oekraïense droneaanval op Russische olieraffinaderij

Samenleving
door anp
zondag, 10 augustus 2025 om 13:26
SARATOV (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Oekraïne zegt een Russische olieraffinaderij in de regio Saratov te hebben geraakt bij een droneaanval. Volgens de Oekraïense krijgsmacht ontstond er brand op het terrein en vonden er explosies plaats.
De gouverneur van de Russische regio heeft bevestigd dat er een "industrieel bedrijf" is getroffen. In de buurt is een persoon omgekomen. Op video's is te zien dat er grote zwarte rookpluimen hangen boven de raffinaderij.
De raffinaderij in Saratov ligt ongeveer 850 kilometer ten zuidoosten van Moskou. Er worden per dag zo'n 140.000 vaten ruwe olie geproduceerd.
Oekraïne beschiet vaker Russische olieraffinaderijen om de industrie te verstoren. Vorige week zou bijvoorbeeld nog een faciliteit bij Rjazan zijn geraakt.
