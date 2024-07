DEN HAAG (ANP) - Oekraïne kan blijven rekenen op de steun van Nederland. Daar heeft premier Dick Schoof president Volodymyr Zelensky in een telefoongesprek van verzekerd. Nederland steunt de regering in Kyiv dit jaar met 3 miljard euro.

De hulp voor Oekraïne staat "als een paal boven water", liet Schoof in een bericht op X weten. "We blijven het land politiek, militair en financieel steunen tegen de Russische agressie, voor zolang als nodig is en voor zoveel als nodig", voegt hij eraan toe.