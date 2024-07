Beurskens maakt deel uit van judoploeg voor Olympische Spelen

NIEUWEGEIN (ANP) - Julie Beurskens mag op basis van het aantal punten dat ze de afgelopen tijd heeft behaald ook nog naar de Olympische Spelen. De overige negen judoka's uit de woensdag gepresenteerde selectie hadden zich al eerder direct geplaatst voor de Spelen in Parijs.

Naast de geplaatste judoka's konden 25 judoka's uit 25 Europese landen zich nog kwalificeren op basis van het aantal behaalde punten. Met het sluiten van de kwalificatieperiode van de Internationale Judo Federatie (IJF) werd duidelijk dat Beurskens een plek heeft verdiend.

Frank de Wit en Noël van 't End zijn de meest ervaren olympiërs in het team. Zij gaan in Parijs op voor hun derde Spelen. Sanne van Dijke, die in Tokio de enige medaille veroverde in het judo (brons), zit ook weer bij de selectie.

Jelle Snippe, Marit Kamps en wereldkampioene Joanne van Lieshout maken hun debuut. Guusje Steenhuis, Tornike Tsjakadoea en Michael Korrel zijn de andere namen in de ploeg.

Het olympisch judotoernooi is van 27 juli tot en met 3 augustus.