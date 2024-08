Schoof vindt zaak-Mikael 'heel ingewikkeld'

PARIJS (ANP) - Premier Dick Schoof vindt de uitzetting van de in Nederland geboren Mikael (11) en zijn moeder naar Armenië "heel ingewikkeld". Dat zegt hij in het RTL4-programma Humberto à Paris.

De Raad van State oordeelde dat Mikael en zijn moeder niet in Nederland kunnen blijven. Mikael werd geboren terwijl de procedure voor een verblijfsvergunning van zijn moeder liep. Zij is in 2010 vanuit Armenië naar Nederland gekomen. De rechter oordeelde dat Mikaels moeder geen verblijfsvergunning zou krijgen, omdat zij en haar zoon te lang uit beeld van de betrokken instanties zijn geweest.

Schoof snapt heel goed dat het zwaar is voor Mikael en zijn moeder, en dat vrienden en familie zich verzetten tegen de uitzetting. Tegelijkertijd benadrukt hij achter het besluit te staan van de hoogste rechter. Hij zegt vertrouwen te hebben in "de integriteit van de hoogste rechter, de immigratiedienst en de minister".

De premier, die eerder zelf de hoogste baas van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) was, vindt het "ongemakkelijk" dat asielzoekers zo lang kunnen procederen. Zijn kabinet, bestaande uit de PVV, VVD, NSC en BBB, wil migratie sterk aan banden leggen.