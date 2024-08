Na Khelif pakt ook boksster Lin Yu-ting olympisch goud

PARIJS (ANP) - Na de Algerijnse Imane Khelif heeft ook de Taiwanese Lin Yu-ting goud gewonnen in het olympische bokstoernooi. Ze deed dat in de klasse tot 57 kilogram. In de finale won Lin Yu-ting van de Poolse Julia Szeremeta.

"Ik voel me ongelooflijk. Ik wil iedereen bedanken die me heeft gesteund", zei de 28-jarige Taiwanese, die al haar vier gevechten in Parijs op overtuigende wijze naar zich toetrok.

Khelif en Lin Yu-ting maakten de voorbije weken deel uit van een grote gendercontroverse. Beide bokssters werden gediskwalificeerd voor de wereldkampioenschappen van vorig jaar nadat ze niet door een gendertest waren gekomen omdat ze een, voor een vrouw, te hoge testosteronspiegel hadden.

Eigen organisatie

Doordat het Internationaal Olympisch Comité (IOC) de internationale boksbond IBA door een bestuurlijk schandaal niet meer erkent, organiseert het olympisch comité het olympisch bokstoernooi tegenwoordig zelf. Daardoor konden Khelif en Lin Yu-ting op de Spelen wel meedoen.

Voorzitter Thomas Bach van het IOC sprak zijn steun voor de twee bokssters uit. "We hebben twee boksers die als vrouw zijn geboren", reageerde hij. "Ze zijn opgevoed als vrouw, ze hebben een paspoort gekregen als vrouw en ze hebben jaren als vrouw gevochten. Dat lijkt me een duidelijke definitie van een vrouw. Wat we nu zien is dat sommigen een andere definitie willen hebben van wanneer iemand een vrouw is. Ik kan ze alleen maar uitnodigen om met wetenschappelijke informatie te komen voor wanneer iemand wel of geen vrouw is."