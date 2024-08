PARIJS (ANP) - De Amerikaanse basketballers zijn voor de vijfde keer op rij olympisch kampioen geworden. In de finale waren de NBA-sterren met 98-87 de baas over gastland Frankrijk.

Bij rust was de stand 49-41. In het derde kwart leken de Amerikanen heel even in de problemen te komen, maar in het laatste kwart was het verschil tussen beide landen toch te groot. Stephen Curry was goed voor 24 punten. De Fransman Victor Wembanyama, ook actief in de NBA, maakte er 26.