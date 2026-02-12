Schoof ziet meer urgentie bij EU-leiders voor economische stappen

RIJKHOVEN (ANP) - Demissionair premier Dick Schoof denkt dat de huidige geopolitieke situatie zorgt voor een gevoel van urgentie bij EU-leiders om stappen te zetten voor de Europese economie. Dat zei hij voorafgaand aan een informeel overleg met EU-leiders in het Vlaamse kasteel Alden Biesen.

Er is al langer de wens om de concurrentiekracht van de EU te vergroten door economische regels binnen Europa gelijk te trekken, maar lidstaten blijven huiverig. De noodzaak om dat te veranderen wordt echter steeds dringender gevoeld, merkt Schoof. Dat komt door "de voortdurende oorlog in Oekraïne en de nieuwe opstelling van Amerika ten opzichte van Europa".

Lidstaten voelen "dat als we in Europa als machtsblok mee willen doen, we de economie zullen moeten versterken", zei hij. "Economie en veiligheid gaan hand in hand."

Hoewel de demissionair premier grote discussie verwacht, denkt hij dat de leiders het "zeker niet vandaag" eens zullen worden.