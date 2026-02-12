ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Schoof ziet meer urgentie bij EU-leiders voor economische stappen

Samenleving
door anp
donderdag, 12 februari 2026 om 11:53
anp120226122 1
RIJKHOVEN (ANP) - Demissionair premier Dick Schoof denkt dat de huidige geopolitieke situatie zorgt voor een gevoel van urgentie bij EU-leiders om stappen te zetten voor de Europese economie. Dat zei hij voorafgaand aan een informeel overleg met EU-leiders in het Vlaamse kasteel Alden Biesen.
Er is al langer de wens om de concurrentiekracht van de EU te vergroten door economische regels binnen Europa gelijk te trekken, maar lidstaten blijven huiverig. De noodzaak om dat te veranderen wordt echter steeds dringender gevoeld, merkt Schoof. Dat komt door "de voortdurende oorlog in Oekraïne en de nieuwe opstelling van Amerika ten opzichte van Europa".
Lidstaten voelen "dat als we in Europa als machtsblok mee willen doen, we de economie zullen moeten versterken", zei hij. "Economie en veiligheid gaan hand in hand."
Hoewel de demissionair premier grote discussie verwacht, denkt hij dat de leiders het "zeker niet vandaag" eens zullen worden.
loading

POPULAIR NIEUWS

259792803_m

Belg, die dronken, met zijn gsm in de hand en met 212 kilometer een jong gezin dood rijdt – hoeft niet naar de gevangenis.

Schermafbeelding202026-02-1020224026

Totale aftakeling Ferry Doedens in docu vastgelegd: ‘Crypto heeft hem in de macht’

00trump-epstein-harley-mlfb-mediumSquareAt3X

het kamp-trump maakte het Epstein probleem met de afgang van Pam Bondi nog veel groter

ANP-548087084

Point of no return: de aarde wordt een helse veel te hete planeet, waarschuwen wetenschappers

ANP-546516013

Steeds meer mensen maken carrièreswitch vanwege AI: praktische beroepen in opkomst

104792303_m

Als de vaat steeds vuil uit de machine komt: dit zijn de usual suspects

Loading