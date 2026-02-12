ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Merz en Macron zij aan zij bij heidag over concurrentiekracht EU

Samenleving
door anp
donderdag, 12 februari 2026 om 11:54
anp120226123 1
RIJKHOVEN (ANP) - De Duitse bondskanselier Friedrich Merz en de Franse president Emmanuel Macron hebben broederlijk, zij aan zij en in hun eigen taal, de urgentie benadrukt van een concurrerender Europa en de voltooiing van de Europese interne markt. Dat deden zij donderdag bij aankomst in het Vlaamse kasteel Alden Biesen waar de regeringsleiders van de EU-landen bijeen zijn voor een heidag over concurrentiekracht.
"We willen deze Europese Unie sneller en beter maken, en bovenal willen we ervoor zorgen dat we een concurrerende industrie in Europa hebben. Er zijn veel kwesties die we moeten aanpakken", zei Merz.
"We delen het gevoel van urgentie", voegde Macron eraan toe. Op korte termijn is concrete actie vereist, waarbij volgens Macron prioriteit moet worden gegeven aan het vereenvoudigen van regels, het verdiepen van de interne markt en het verbeteren van de kapitaalmarkten.
Daarnaast moet innovatie worden gefinancierd via een combinatie van publieke en private middelen, zei Macron.
loading

POPULAIR NIEUWS

259792803_m

Belg, die dronken, met zijn gsm in de hand en met 212 kilometer een jong gezin dood rijdt – hoeft niet naar de gevangenis.

Schermafbeelding202026-02-1020224026

Totale aftakeling Ferry Doedens in docu vastgelegd: ‘Crypto heeft hem in de macht’

00trump-epstein-harley-mlfb-mediumSquareAt3X

het kamp-trump maakte het Epstein probleem met de afgang van Pam Bondi nog veel groter

ANP-548087084

Point of no return: de aarde wordt een helse veel te hete planeet, waarschuwen wetenschappers

ANP-546516013

Steeds meer mensen maken carrièreswitch vanwege AI: praktische beroepen in opkomst

104792303_m

Als de vaat steeds vuil uit de machine komt: dit zijn de usual suspects

Loading