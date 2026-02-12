Merz en Macron zij aan zij bij heidag over concurrentiekracht EU

RIJKHOVEN (ANP) - De Duitse bondskanselier Friedrich Merz en de Franse president Emmanuel Macron hebben broederlijk, zij aan zij en in hun eigen taal, de urgentie benadrukt van een concurrerender Europa en de voltooiing van de Europese interne markt. Dat deden zij donderdag bij aankomst in het Vlaamse kasteel Alden Biesen waar de regeringsleiders van de EU-landen bijeen zijn voor een heidag over concurrentiekracht.

"We willen deze Europese Unie sneller en beter maken, en bovenal willen we ervoor zorgen dat we een concurrerende industrie in Europa hebben. Er zijn veel kwesties die we moeten aanpakken", zei Merz.

"We delen het gevoel van urgentie", voegde Macron eraan toe. Op korte termijn is concrete actie vereist, waarbij volgens Macron prioriteit moet worden gegeven aan het vereenvoudigen van regels, het verdiepen van de interne markt en het verbeteren van de kapitaalmarkten.

Daarnaast moet innovatie worden gefinancierd via een combinatie van publieke en private middelen, zei Macron.