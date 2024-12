School Helmond geschokt door misbruikzaak

HELMOND (ANP) - Basisschool Mondomijn in Helmond is "geschokt" en heeft "met ongeloof kennisgenomen" van het nieuws dat een voormalige werknemer verdacht wordt van het misbruiken van ongeveer twintig kinderen jonger dan twaalf jaar. De 25-jarige man heeft de verdenkingen grotendeels bekend. "Het is een ingrijpende zaak die er hard inhakt", valt te lezen in een verklaring op de site.

Bestuursvoorzitter van het overkoepelende QliQ Primair Onderwijs Ingeborg Schrama laat weten dat de direct betrokken kinderen vanuit de politie ondersteuning en hulp krijgen. "Wij ondersteunen ouders die zorgen hebben rondom hun kinderen, om hen naar de juiste instanties te verwijzen die weten hoe om te gaan met zulke situaties." Op advies organiseert de school nog geen ouderbijeenkomst, omdat "er nog zoveel vragen zijn bij iedereen", aldus Schrama, "en het onderzoek nog loopt".

Ondertussen blijft de school open. "Collega's zijn ongelooflijk dapper en zorgen dat de dagen er voor de kinderen zo normaal mogelijk uitzien", spreekt Schrama haar waardering uit.