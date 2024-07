Schrijver Kromhout: nieuw werk van Tonke Dragt onderweg

HILVERSUM (ANP) - Van de vrijdag overleden jeugdboekenschrijfster Tonke Dragt is een nieuw boek onderweg. Dat zei schrijver Rindert Kromhout, met wie ze recent veel samenwerkte, zaterdag.

Volgens Kromhout gaat het om een vervolg op De Blauwe Boekanier uit 1964, getiteld De schat van de Blauwe Boekanier. Hij vertelt dat hij het vervolgverhaal terugvond bij het doornemen van Dragts papieren. "We vonden onlangs een oud manuscript terug. Het verhaal is zestig jaar oud, maar nooit gepubliceerd."

Samen met Dragt heeft hij het taalgebruik wat gemoderniseerd. "Ze vroeg of ik het wilde oplappen, zoals ze dat zelf zei", aldus Kromhout tegen het ANP. "Ik heb alles met Tonke overlegd en aan haar voorgelezen. Het heeft onlangs nog haar goedkeuring gekregen." Hij schreef er zelf het nawoord voor, dat hij haar ook nog heeft kunnen voorlezen.

De Blauwe Boekanier

De schat van de Blauwe Boekanier verschijnt in de Kinderboekenweek, komende september. Het eerste verhaal, de Blauwe Boekanier, was in 1964 het kinderboekenweekgeschenk.

Tonke Dragt overleed vrijdag op 93-jarige leeftijd.