Schuldhulpbranche ziet stijging hulpvragen en schuldregelingen

UTRECHT (ANP) - De branchevereniging voor schuldhulpverlening zag vorig jaar het aantal regelingen voor mensen met schulden toenemen. Dat staat in het jaarverslag van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK). Voorzitter Renate Richters zegt zich zorgen te maken "over mensen die zo'n laag inkomen hebben dat ze geen enkele ruimte over hebben om schulden af te lossen".

Het aantal hulpvragen steeg van ruim 79.500 in 2023 naar 82.120 vorig jaar en het aantal schuldregelingen ging van ruim 15.200 naar 17.179. Volgens de NVVK heeft de stijging onder meer te maken met de inzet op vroegsignalering en het verkorten van de aflosperiode bij schuldregelingen tot 18 maanden.

Volgens Richters verlaagt dat laatste de drempel om hulp te vragen, omdat er eerder perspectief is op een gezonde financiële situatie. Daarnaast is vroegsignalering volgens haar "te vergelijken met zaaien; een kaartje dat achtergelaten wordt na contact met een inwoner met betaalachterstanden kan maanden of jaren later alsnog leiden tot een hulpvraag bij de gemeente."

Ook meldt de NVVK dat vorig jaar vaker begeleidingsvormen bij schulden, zoals budgetcoaching en budgetbeheer, zijn ingezet. "Voor schuldeisers is dit een belangrijk gegeven; zij zijn bereid schulden grotendeels of geheel kwijt te schelden als wanbetalers dankzij begeleiding wel weer goede betalers worden", aldus Richters.