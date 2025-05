Waarom apart slapen beter is voor je nachtrust – en je relatie

Steeds meer stellen kiezen ervoor om niet samen in één bed te slapen . Dat klinkt misschien ongezellig, maar het kan juist heel goed zijn voor je nachtrust én je relatie. Vroeger was het trouwens heel normaal om apart te slapen. In de Romeinse tijd, tijdens de Renaissance en zelfs in het Victoriaanse tijdperk hadden veel echtparen hun eigen bed. Nu krijgt deze gewoonte een comeback, vooral omdat we steeds meer beseffen hoe belangrijk slaap is voor onze gezondheid en ons humeur.