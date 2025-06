Schutter Graz had thuis ook een pijpbom

De Oostenrijkse politie heeft bekendgemaakt dat een pijpbom is gevonden in de woning van de verdachte van de schietpartij in Graz. Het explosief werkt volgens de politie niet.

De 21-jarige verdachte doodde vermoedelijk zichzelf na de schietpartij op een middelbare school. Tien slachtoffers kwamen om het leven en twaalf anderen liepen ernstige verwondingen op. De slachtoffers werden op verschillende verdiepingen in de school en buiten het gebouw gevonden.

De vermoedelijke schutter was een oud-leerling die nooit zijn diploma had gehaald. Zijn motief is nog niet bekend. Daarover staat niets in de afscheidsbrief die de politie heeft gevonden. Oostenrijkse media schrijven dat de man zich gepest voelde, maar de politie heeft deze informatie niet bevestigd.

Het geweld heeft Oostenrijk geschokt. Honderden mensen kwamen dinsdagavond op het centrale plein in Graz bijeen om te rouwen en hun medeleven te betuigen. Bij de school liggen bloemen en kaarsen. In het land gelden nu drie dagen van nationale rouw. Om 10.00 uur wordt landelijk een minuut stilte gehouden.