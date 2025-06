Hof verwijst stichting die miljoenen wil van Airbnb naar Ierland

DEN HAAG (ANP) - Een Nederlandse claimstichting die op miljoenen euro's van Airbnb jaagt, heeft een tegenvaller te verwerken gekregen. Het gerechtshof in Den Haag oordeelde in hoger beroep dat een rechtbank in Ierland moet oordelen over de zaak die Stichting Massaschade & Claim aanspande over vermeend onterechte bemiddelingskosten die het verhuurplatform in rekening brengt.

De rechter stelt dat de dienstverlening door Airbnb plaatsvindt in Ierland, waar de Amerikaanse site voor tijdelijke woningverhuur zijn Europese hoofdvestiging heeft. Daarom zou een Nederlandse rechter onbevoegd zijn om te oordelen over de klachten van de stichting.

De Stichting Massaschade & Claim begon in 2021 in Nederland een zaak tegen Airbnb, omdat het beleid rond de servicekosten van het platform oneerlijk zou zijn. Jarenlang bracht het bedrijf bij huurders en verhuurders aparte servicekosten in rekening, maar volgens de claimstichting mogen bemiddelaars niet van beide kanten bemiddelingskosten ontvangen.