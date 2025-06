De 57-jarige Vance Boelter die ervan wordt verdacht zaterdag de Democraat Melissa Hortman en haar man te hebben doodgeschoten in de Amerikaanse staat Minnesota is gearresteerd. Dat melden de lokale nieuwszender Alpha News en persbureau Associated Press. Boelter schoot ook de Democratische politicus John Hoffman en zijn vrouw neer in hun woning in de stad Minneapolis. Zij overleefden de aanslag.