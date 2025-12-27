Seniorenflat in Indische Buurt Amsterdam deels ontruimd na brand

AMSTERDAM (ANP) - Een seniorenflat aan het Kramatplantsoen in de Indische Buurt in Amsterdam is in de nacht van zaterdag op zondag ontruimd vanwege brand. Dat meldt de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland op X.

De brand ontstond op de derde verdieping van seniorenflat Flevopoort en was snel geblust. Maar er was veel rook door het gebouw verspreid. De seniorenflat is daarom deels ontruimd. De bewoners worden opgevangen in het Flevohuis, dat aan de overkant ligt.

Meerdere personen ademden rook in en werden nagekeken door ambulancepersoneel.