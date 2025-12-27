Huisarrest voor tien handlangers bij couppoging Bolsonaro

BRASILIA (ANP/AFP) - Het Braziliaanse Hooggerechtshof heeft huisarrest opgelegd aan tien personen die oud-president Jair Bolsonaro zouden hebben geholpen bij zijn poging om een staatsgreep te plegen. Ze werden al eerder veroordeeld, maar waren tot nu toe nog op vrije voeten in afwachting van hun hoger beroep.

De tien zijn veroordeeld voor onder meer hulp bij het beramen van de coup en het verspreiden van desinformatie. Vrijdag werd een van de veroordeelden, Silvinei Vasques, opgepakt in Paraguay toen hij met valse papieren aan boord van een vliegtuig probeerde te gaan. Hij is overgeleverd aan Brazilië.

Tijdens het huisarrest mogen de tien geen bezoek ontvangen of sociale media gebruiken. Ook moeten ze hun paspoort en wapens inleveren.

Bolsonaro zelf is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 27 jaar voor het samenzweren om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag. Hij zit vast, maar mocht de gevangenis deze week kort verlaten om een operatie te ondergaan.