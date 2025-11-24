Separatist wint presidentsverkiezing Servisch deel Bosnië nipt

SARAJEVO (ANP) - Een trouwe bondgenoot van de separatistische Bosnisch-Servische leider Milorad Dodik heeft de presidentsverkiezingen in Srpska gewonnen. Volgens de eerste uitslagen kreeg Sinisa Karan 50,89 procent van de stemmen in de autonome Servische Republiek binnen Bosnië.

De verkiezingen waren uitgeschreven nadat Dodik eerder dit jaar uit het ambt was gezet. Hij was veroordeeld tot een gevangenisstraf, omdat hij zich niet had gehouden aan de afspraken van een vredesakkoord, ook wel het Dayton-akkoord genoemd. Dat leidde tot een ernstige crisis in Bosnië.

Dodik dreigde regelmatig het etnisch Servische deel van Bosnië en Herzegovina af te scheiden van de rest van het land.

Verkiezingswinnaar Karan heeft aangekondigd het beleid van Dodik voort te zetten. Dodik staat bekend als pro-Russisch en eurosceptisch.

De opkomst bij de verkiezingen was volgens de voorlopige uitslag met zo'n 35 procent laag.