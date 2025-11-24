ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Separatist wint presidentsverkiezing Servisch deel Bosnië nipt

Samenleving
door anp
maandag, 24 november 2025 om 4:31
anp241125005 1
SARAJEVO (ANP) - Een trouwe bondgenoot van de separatistische Bosnisch-Servische leider Milorad Dodik heeft de presidentsverkiezingen in Srpska gewonnen. Volgens de eerste uitslagen kreeg Sinisa Karan 50,89 procent van de stemmen in de autonome Servische Republiek binnen Bosnië.
De verkiezingen waren uitgeschreven nadat Dodik eerder dit jaar uit het ambt was gezet. Hij was veroordeeld tot een gevangenisstraf, omdat hij zich niet had gehouden aan de afspraken van een vredesakkoord, ook wel het Dayton-akkoord genoemd. Dat leidde tot een ernstige crisis in Bosnië.
Dodik dreigde regelmatig het etnisch Servische deel van Bosnië en Herzegovina af te scheiden van de rest van het land.
Verkiezingswinnaar Karan heeft aangekondigd het beleid van Dodik voort te zetten. Dodik staat bekend als pro-Russisch en eurosceptisch.
De opkomst bij de verkiezingen was volgens de voorlopige uitslag met zo'n 35 procent laag.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 2551890139

Wat zegt het over je als je je hond of kat bij je in bed laat slapen? Psychologen leggen uit

generated-image (63)

Als de beurs ineenstort (en dan zal hij) wat moet je dan doen? Praktische adviezen bij een crash

ANP-542747583

Zien: China bouwt razendsnel aan een leger humanoïde robots en loopt mijlenver voor op de VS (en ons)

haberdoedas-TzKc7FGaL7Y-unsplash (1)

Onderzoekers vinden verrassend anti-verouderingseffect van bekend afslankmiddel

ANP-530473039

Na 60 jaar blijkt dat dit bekende diabetesmedicijn een bijzondere invloed heeft op het brein

generated-image (62)

7 redenen waarom je die ander niet uit je hoofd krijgt

Loading