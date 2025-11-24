ECONOMIE
Meerdere doden bij Russische aanvallen op Charkiv

Samenleving
door anp
maandag, 24 november 2025 om 1:51
anp241125004 1
KYIV (ANP) - In Charkiv, de op een na grootste stad van Oekraïne, zijn zondag zeker vier mensen omgekomen. Dat gebeurde bij een "grootschalige" Russische droneaanval, meldt de burgemeester van Charkiv, Ihor Terechov. In de wijdere regio vielen volgens de gouverneur twaalf gewonden, onder wie twee kinderen van 11 en 12 jaar oud.
Er zouden zeker vijftien aanvallen zijn uitgevoerd in zes delen van de stad in het noordoosten van Oekraïne.
Charkiv, zo'n dertig kilometer van de grens met Rusland, werd aan het begin van de oorlog al eens bijna ingenomen door Russische troepen. Sindsdien is de stad regelmatig doelwit van aanvallen.
De aanval zondag viel samen met de gesprekken tussen Amerika, Oekraïne en Europese bondgenoten in Genève over een vredesplan. "Het is vreselijk dat er tijdens deze besprekingen burgerdoelwitten, burgerinfrastructuur en wooncomplexen worden getroffen. Dit is gruwelijk", zei burgemeester Terechov.
