Servische premier stapt op na protesten tegen stationsramp

BELGRADO (ANP/RTR/AFP) - De Servische minister-president Milos Vucevic stapt op, zo heeft hij bekendgemaakt op een persconferentie.

In Servië wordt sinds begin november vrijwel dagelijks geprotesteerd tegen de regering. Aanleiding was het instorten van het dak van een treinstation in de stad Novi Sad, waarbij vijftien mensen om het leven kwamen. Het station was net gerenoveerd. De betogers betichten de overheid van slecht toezicht en corruptie.

Maandagavond gaf Vucevic nog een toespraak waarin hij de overheid verdedigde en beloofde met de activisten in gesprek te gaan. De overheid gaf ook stukken vrij rond de instorting, maar deskundigen en activisten vonden de gedeelde informatie te beperkt. Betogers zijn ook boos over het politieoptreden bij eerdere acties.